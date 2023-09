Na koncie Platformy Obywatelskiej udostępniono dwa nagrania dotyczące "oszustw PiS". Partia opozycyjna odniosła się do tzw. afery wizowej, która miała przyczynić się do dymisji Piotra Wawrzyka z funkcji wiceszefa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Tematem drugiego wideo były propozycje programowe Prawa i Sprawiedliwości. - To, co prezentują każdego dnia, te wyliczanki, to żadne obietnice - podsumowała PO.