Nietypowa sytuacja po wyborach parlamentarnych. Pizzeria "Mania Smaku" we Wrocławiu od poniedziałku otrzymuje opłacone zamówienia na pizzę, jednak klienci proszą, aby nie dostarczać zamówień. Jak się okazało, lokalni mieszkańcy właśnie tak okazują wdzięczność całej ekipie pizzerii. W dniu wyborów lokal dostarczył ok. 300 pizz do ludzi, którzy stali po kilka godzin w kolejce, chcąc oddać głos w wyborach parlamentarnych.