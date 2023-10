- Prezydent chciał wysłuchać wszystkich komitetów wyborczych i cały czas drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte na rozmowy i dyskusje - powiedział w sobotę doradca prezydenta Paweł Sałek, w ten sposób odnosząc się do rozmów z liderami ugrupowań, które dostały się do Sejmu. Jak jednak przekazał, "prezydent nie zgodzi się na pomysły związane z ograniczeniem liczebności armii czy osłabianiem polskiego potencjału obronnego". - To też wybrzmiało mocno podczas konsultacji z komitetami wyborczymi - dodał.