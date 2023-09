Podczas wystąpienia na Krakowskim Przedmieściu prezydent wsparł program PiS "Lokalna półka". - To droga, którą powinniśmy iść i która powinna zostać przeforsowana przez polskie władze. Możecie być państwo pewni: mówię tu do ministra (rolnictwa), do parlamentarzystów, że będziecie mieli tutaj pełne wsparcie ze strony Pałacu oraz Prezydenta RP. Będziemy się starali wspomóc w tym, bo to doskonały pomysł, konieczny i potrzebny do realizacji - powiedział Andrzej Duda.