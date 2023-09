Prezes PiS wskazał, jak walczyć z kryzysem migracyjnym. "Skuteczna metoda"

- Nasz sprzeciw zablokował przymusową relokację przy pierwszej fali migrantów osiem lat temu, ale gdyby zmienił się rząd w Polsce, będą chcieli do tego wrócić - stwierdził Jarosław Kaczyński. Prezes PiS wskazał, że partia potrzebuje "silnego mandatu" wyborczego i poparcia sprzeciwu wobec relokacji migrantów. - Dopóki my rządzimy, ludzie będą mogli bezpiecznie wychodzić z domów - dodał, odnosząc się do doniesień o sytuacji mieszkańców na włoskiej Lampedusie. Wskazał również, w jaki sposób można by było zwalczyć kryzys - metodą miałoby być konsekwentne zawracanie migrantów.