Krótko po wystąpieniu na konwencji wojewódzkiej PiS w Gorzowie Wielkopolskim prezes PiS Jarosław Kaczyński udał się do Szczecina, gdzie ponownie zabrał głos.

Wybory 2023: J. Kaczyński uderza w polityków opozycji. "To jest hańba"

Jarosław Kaczyński ocenił, że na granicy polsko-białoruskiej trwa wojna hybrydowa, a opozycja dokonała ataku na rząd, który próbuje opanować sytuację.

- Oni próbowali to ośmieszyć, próbowali nazwać ogrodzenie "wałem". Tusk mówił, żeby włączyć tam elektryczność, jak w obozie koncentracyjnym, czyli próbowano to poniżyć. To był wyraz działania zewnętrznego i antypolskiego - stwierdził lider PiS.

Prezes partii rządzącej dodał, że politycy opozycji głosują w Sejmie za lub wstrzymują się w sprawie przymusowej relokacji uchodźców, a w Parlamencie Europejskim popierają te rozwiązania, ponieważ "tak chcą ich mocodawcy". - To jest hańba - podkreślił.

Prezes PiS o filmie A. Holland: Ma pokazać nas jako naród zdziczały

W opinii Kaczyńskiego najnowsze dzieło Agnieszki Holland pt. "Zielona granica", opowiadające o sytuacji na pograniczu polsko-białoruskim, to film, który ma "skompromitować działania rządu, doprowadzić do zburzenia zapory na granicy i pomóc w realizacji 'planu Putina'".

- Nasza polityka powstrzymywania napływu nielegalnej migracji została doceniona na świecie i bardzo podniosła naszą pozycję moralną, ale film Agnieszki Holland ma to po prostu zniszczyć. On jest pokazywany nie tylko w Polsce, on ma nas pokazać, jako naród zdziczały, brutalny, okrutny, ksenofobiczny i w istocie rasistowski - powiedział.

Jak dodał prezes PiS, "przecież już niektórzy pisali, że myśmy przyjęli Ukraińców tylko dlatego, że są biali, a jakby na przykład byli żółci, to byśmy ich nie przyjęli".

- Ten film to jest paszkwil, to jest potężne zagrożenie. To nie pierwszy raz, kiedy coś się nie podoba naszym sąsiadom i przeprowadza się jakąś operację przeciwko Polsce. Takim klasycznym przykładem było Jedwabne. Ten film to tego samego typu robota - stwierdził.

"Musimy zwyciężyć, to nasz patriotyczny obowiązek"

- Tusk mówi, "ja tu wprowadzę zachodnie, niemieckie porządki". To przypomnijcie sobie jak te porządki wyglądały, ja przed chwilą o tym mówiłem - powiedział Kaczyński, nawiązując do swoich słów w Gorzowie Wielkopolskim. W tym czasie na sali rozległy się okrzyki "nigdy więcej".

Prezes PiS dodał, że nigdy więcej do polskiego premiera nie będzie dzwonił niemiecki kanclerz, by decydować o polityce Polski. Lider obozu władzy stwierdził również, że podczas rządów Donalda Tuska "sędziowie wydawali wyroki na zamówienie nie wiadomo za co".

- To byli prywatni więźniowie Tuska, ale to nie była jego inicjatywa, to była inicjatywa Putina - powiedział, oceniając sprawę prowokacji rosyjskich kibiców na warszawskim moście Poniatowskiego podczas Euro 2012

Kaczyński ocenił, że Donald Tusk działał pod naciskiem Berlina i Moskwy, dlatego w Polsce panowało "kondominium niemiecko-rosyjskie".

Szef Prawa i Sprawiedliwości nawoływał do polityków i zwolenników partii, by namawiali swoich bliskich i znajomych do głosowania na PiS, ponieważ to "lista polski niepodległej". - Bo my musimy tym razem zwyciężyć. To jest nasz patriotyczny obowiązek - wykrzyczał, wywołując owacje zgromadzonych.

