Prezes PiS rozpoczął od zaznaczenia, że w kampanii mówią o wielu zagadnieniach, ale "jest taka sprawa, która jeśliby została załatwiona wbrew naszej woli, zmieniłaby nasze życie na gorsze".

- To przymusowe relokowanie nielegalnych imigrantów. Nie chodzi o ludzi, którzy chcą pracować i mają odpowiednie dokumenty. Nie chodzi także o uchodźców, którzy uciekają przed rzeczywistymi niebezpieczeństwami, wojną - argumentował Jarosław Kaczyński.



Następnie podkreślił, że chodzi o imigrantów, którzy "szukają łatwego miejsca do życia". Powołał się przy tym na dane z Niemiec, z których ma wynikać, że 60 proc. imigrantów w tym kraju nie pracuje, a 65 proc. "w ogóle się pracą nie skalało".

Wybory 2023. Kaczyński: Tylko my gwarantujemy bezpieczeństwo

Szef PiS przyznał, że mowa nie tylko o problemach z utrzymywaniem bezrobotnych, ale o tym, że "zakłócają bezpieczeństwo i porządek". Wymienił tych, którzy "rozrabiają", "potrafią uderzyć w życie" oraz terrorystów, zaznaczając, że to "oczywiście mniejszość".

- To się dzieje wszędzie, gdzie ich jest większa grupa. Czy warto naśladować zachodnią Europę? (...). Otóż nie, nie warto, zdecydowanie nie warto - podkreślał.

W tym kontekście Jarosław Kaczyński mówił o wartościach "spokoju, normalnego życia i rozwoju". - Nie pozwólmy tego zniszczyć - zaapelował, po czym stwierdził, że w Polsce jest tylko jedna formacja, która zajmuje w tej sprawie jednoznaczne stanowisko i się nie ugina. - To PiS, tylko my gwarantujemy bezpieczeństwo - mówił.

Prezes PiS ostrzegł równocześnie, by nie ufać politycznym konkurentom partii rządzącej. - Dzisiaj są w stanie powiedzieć "zdecydowane nie", ale to wyłącznie taktyka, bo większość Polaków takich rozwiązań nie chce - ocenił.

Wybory 2023. Prezes PiS o atakach na porządek

Mówiąc o pakcie migracyjnym i przymusowej relokacji, stwierdził, że takie działanie to "zachęta dla tych, co organizują transporty, bo myślą sobie 'skoro przyjmują, to jest szansa, żeby zarobić'".

W kolejnych zdaniach polityk zastanawiał się, czy europejskie władze działają w tym zakresie nieświadomie, czy może "świadomie do tego dążą". - Dlaczego? Chodzi po prostu o stworzenie chaosu, sytuacji, w której cały porządek europejski, zbudowany w oparciu o chrześcijaństwo, by upadł. A my chcemy, by on przetrwał - opisywał.

- Ataków na porządek jest wiele - stwierdził i przywołał inne "objawy dążenia do destabilizacji". W tym kontekście wskazał na ataki na Kościół i Jana Pawła II, mówiąc, że na początku roku stworzono "konsekwentny program jego zniszczenia". - Później to wygaszono, bo się okazało nieopłacalne politycznie. Jeśli oni wygrają, to jednak wróci - obwieścił.

Komentując sytuację Kościoła w Polsce, przekazał, że "nie twierdzę, że w Kościele nie dzieją się rzeczy złe, bo się dzieją. Trzeba z tym walczyć, przede wszystkim Kościół sam powinien z tym walczyć".

Wybory 2023. Kaczyński: Rzadko w historii jest taki wybór

- Pokazaliśmy przez osiem lat, że potrafimy odnosić sukcesy, że nikt się nam nie wtrąca (...), Polska przestała być kondominium niemiecko-rosyjskim - opisywał, mówiąc o niezależności. - W ciągu ośmiu, dziesięciu lat możemy być na poziomie Anglii, Francji, a później dogonić nawet Niemcy czy jeszcze bogatsze kraje - prognozował, akcentując, że "chcemy być bogatym, dostatnim państwem".

Szef formacji rządzącej mówił również o wyborcach niezdecydowanych czy niezadowolonych z jego partii.

- Nie mówię, że rządziliśmy idealnie. Ale trzeba im mówić: dobrze, nie lubicie ich, ale nie sprowadzajcie sobie na głowę tego nieszczęścia, bo naprawdę nasza przyszłość może być bardzo zła i może być bardzo dobra. Rzadko w historii jest taki wybór - ocenił.

