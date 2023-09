Premier Morawiecki o Donaldzie Tusku: Niebezpieczny manipulator

W sobotę premier Mateusz Morawiecki przypomniał o podniesieniu wieku emerytalnego kolejny raz, zamieszczając w mediach społecznościowych minutowy film. "Donald Tusk to niebezpieczny manipulator. Zobaczcie, jak kręci w sprawie wieku emerytalnego - nie dajcie mu się oszukać" - głosi opis dołączony do spotu.

- Podjąłem decyzję, ale ją źle przygotowałem. Między innymi to wrażenie przymusu. Nawet nie wrażenie, to był w jakimś sensie przymus - mówi na filmie Donald Tusk.

- On to przyznał. Zmusił Polaków do dłuższej pracy - oświadcza narrator i zapowiada kolejny fragment materiału. Dalej lider największej partii opozycyjnej mówi, że "być może pomógł, w cudzysłowie, partii PiS wygrać wybory". - Wiek został cofnięty, czyli efekt jest podwójnie negatywny - przyznaje były premier na nagraniu.

Wiek emerytalny i spot premiera. "Donald, ty już nic nie tłumacz"

- Dla Tuska obniżenie wieku emerytalnego to negatywny efekt. Śmiało, Donald, mów dalej - zachęca lektor. - W przypadku wieku emerytalnego można było zrobić coś, co zrobiliśmy w dużej mierze przy reformie OFE - przekazuje na kolejnym krótkim fragmencie nagrania Donald Tusk, a narrator dopowiada: "No dobra, to przypomnijmy, co robiłeś przy OFE".