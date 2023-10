Wybory 2023. Premier: Berlin i Bruksela otwierają wrota przed imigrantami

Prowadzący Bogdan Rymanowski zapytał premiera o trwającą wojnę w Izraelu i kwestie bezpieczeństwa Polski. Morawiecki odpowiedział, że Polska jest bezpiecznym krajem, ale nasze dalsze bezpieczeństwo będzie zależało od tego, jakie będzie podejście do kwestii migracji z Bliskiego Wschodu.

Morawiecki powiedział, że nie może zdradzać szczegółów tych rozmów, które były poufne. - Mamy dodatkowe informacje, że ogłoszony dżihad, czyli święta wojna, spowoduje falę za falą. Bojownicy islamscy i terroryści będą starli się przeniknąć na Europy - dodał. Jak stwierdził, Berlin i Bruksela "otwierają przed nimi szeroko wrota". - Jedynym gwarantem, że oni nie zostaną wpuszczeni do Polski, jest PiS - ocenił.

Mateusz Morawiecki: Marszałek Senatu gra w teatrzyku Tuska

Premier został także poproszony o komentarz do czwartkowego orędzia marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. - Szkoda, że marszałek Grodzki zgodził się zostać konferansjerem w teatrzyku Tuska. Myślałem, że będzie to przemówienie godne marszałka Senatu, ale chyba to przemówienie przyniósł mu ktoś w kopercie - skomentował orędzie Tomasza Grodzkiego premier.