Podczas spotkania z mieszkańcami miejscowości Narol premier nawiązał do wprowadzonego od północy w sobotę krajowego embarga na zboże i niektóre inne towary rolne z Ukrainy , które zostało wprowadzone po wygaśnięciu embarga unijnego w piątek.

Kryzys zbożowy. Morawiecki: Zapłacić ma Rosja, nie polski rolnik

- Mówimy jasno, to Rosja ma zapłacić za konsekwencje, za skutki kryzysu zbożowego, a nie polski rolnik. Dla nas interes polskich rolników jest najważniejszy i dlatego nawet jak jesteśmy naciskani ze wschodu i zachodu, nie ustępujemy - podkreślił.

Szef rządu przypomniał również, że Donald Tusk i Michał Kołodziejczak kilka dni temu pojechali do Brukseli po to, żeby pochwalić się, iż załatwią przedłużenie embarga dla wwozu ukraińskiego zboża.

- Myśmy od razu wiedzieli, że to za mało, ale przechwalali się, że już to jest załatwione. Pojechali z czapką po to, żeby dostać trochę gruszek, a wrócili bez gruszek, bez czapki, bez embarga. Niczego nie załatwili. Taką mają skuteczność, czy antyskuteczność w tej Brukseli. Nic nie potrafią załatwić, a umizgują się, podlizują - oceniał Morawiecki.