- Wizyta w Siarkopolu w Tarnobrzegu powinna być polecona wszystkim politykom. Zapraszam tutaj wszystkich polityków, wszystkich opcji, wszystkich partii, żeby zobaczyć, jak ważne jest to, aby szanować majątek narodowy, a nie go wyprzedawać - mówił premier.

Premier w Zakładach Chemicznych "Siarkopol". "Szanować majątek narodowy"

- "Siarkopol" był w stanie likwidacji w czasach Platformy Obywatelskiej. Jak rozmawiałem, tutaj przed chwilą, z kierownictwem, to zmniejszało się zatrudnienie, a poszczególne elementy majątku były wyprzedawane. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zatrzymał ten proces wyprzedaży majątku narodowego w 2016, 2017 roku i rozpoczęliśmy inwestowanie w przedsiębiorstwo, które właściwie wkrótce będzie miało swoje 70-lecie, a więc przedsiębiorstwo z tradycjami, z produktami, które są dzisiaj eksportowane do krajów takich jak Niemcy, Szwajcaria czy Austria. Można powiedzieć, że znaczna część produkcji jest eksportowana, co świadczy o konkurencyjności tego zakładu - opisywał podczas wizyty szef polskiego rządu.

- Jak to się stało możliwe, że wobec tej polityki Tuska - polityki wyprzedaży, polityki bezrobocia - ponad 2,3 mln ludzi, polityki głodowych pensji - odwróciliśmy tamten niedobry trend na rynku pracy? Tamto prawo pięści, prawo dżungli zastąpiliśmy inwestowaniem w majątek narodowy. "Siarkopol" tutaj, w Tarnobrzegu, jest najlepszym tego przykładem.

- Dlatego właśnie na początku tej mojej wypowiedzi zaprosiłem tutaj polityków wszystkich opcji - żebyście zobaczyli. Bo i Lewica ma tutaj coś do wytłumaczenia się, uderzenia się w pierś, a w szczególności oczywiście Platforma Obywatelska. Jak chcecie troszczyć się o ludzi, to popatrzcie jak się inwestuje w majątek - a nie wyprzedaje majątek.

Premier o emeryturach stażowych i polityce inwestycji

- My wypełniliśmy jednocześnie dodatkowo element, który był wśród 21 postulatów Solidarności - emerytury stażowe dla ciężko pracujących ludzi, którzy często pracowali fizycznie - wstawali o świcie, budowali naszą ojczyznę przez 10-lecia. Dla mężczyzn, którzy przepracowali 43 lata i dla kobiet, które przepracowały 38 lat, zaoferowaliśmy emerytury stażowe, które są dobrze przeliczone w kontekście naszego budżetu. To kolejna rzecz, która jest możliwa do realizacji dlatego, że pogoniliśmy mafie VAT-owskie, że naprawiliśmy system finansów publicznych - przekazał premier zgromadzonym.

- Stąd nasza polityka społeczna. Stąd polityka inwestycji w takie zakłady, jak ten, a nie wyprzedaży majątku narodowego. Tusk wyprzedał kolejkę na Kasprowy Wierch, kolejkę na Gubałówkę, likwidował rok po roku "Siarkopol". Coraz mniej pracowników, coraz gorsze perspektywy. To jest to liberalne prawo dżungli, przed którym przestrzegam. Strzeżmy się wszyscy takiego podejścia do rynku pracy - ostrzegł Morawiecki.

- Parę dni temu w Ełku miałem możliwość spotkania się z mieszkańcami i tam trafiłem również na grupę naszych przeciwników. Rozmawiałem z dwojgiem z nich i powiedzieli mi, że oni są przeciwni 500+ - to byli zwolennicy Platformy Obywatelskiej - są przeciwni 500+, 13. i 14. emeryturom. Są przeciwni tej naszej polityce społecznej. Pytam dlaczego? Bo ona niszczy rynek pracy. Drodzy rodacy, ja chcę wam właśnie powiedzieć, że w tym miesiącu mamy rekord na rynku pracy - ponad 17 milionów ludzi zatrudnionych na rynku pracy. Nigdy tego nie było - ocenił polityk PiS.

Premier Morawiecki: Propaganda Tuska wbija się ludziom do głowy

- Zobaczcie, jak propaganda Tuska wbija się głęboko ludziom do głów. Ci ludzie przecież na pewno też dobrze chcą dla Polski. Skoro tak, to dlaczego uwierzyli w te brednie, że nasza polityka społeczna odciąga ludzi od rynku pracy? Nie odciąga, bo mamy rekord na rynku pracy - rekord na rynku pracy także dlatego, że uratowaliśmy takie przedsiębiorstwa jak tutaj Siarkopol w Tarnobrzegu. Uratowaliśmy i jesteśmy z tego dumni - zaznaczył Prezes Rady Ministrów.







- "Nie" dla wyprzedaży, "tak" dla inwestycji. "Nie" dla głodowych pensji. "nie" dla bezrobocia, które wypychało ludzi na szparagi pod Berlin, na zmywak do Zachodniej Europy. Tylko tu tworzenie miejsc pracy. I to jest moje zobowiązanie wobec wszystkich naszych rodaków - powiedział Morawiecki.

- Jeżeli nam zaufają, będziemy dalej tworzyć miejsca pracy, a one będą podnosić wynagrodzenia naszych pracowników. To jest sedno polityki rządu Prawa i Sprawiedliwości - jak najwyższe wynagrodzenia, jak najwięcej miejsc pracy - podkreślił Morawiecki, po czym znów nawiązał do Donalda Tuska.







- Stop z bezrobociem Tuska, stop z wyprzedażą Tuska. Będziemy realizować taką politykę gospodarczą, która jest w interesie państwa polskiego i w interesie Polek i Polaków - podsumował szef rządu.

