Premier Mateusz Morawiecki połączył się z widzami na Facebooku. Przypomniał, że prezydent Andrzej Duda ogłosił, że 15 października zagłosujemy na swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu .

Premier deklarował, że jego obóz wyznaje wizję Polski solidarnej . Mówił o sukcesach i przepraszał za błędy, bo "tylko ten co nic nie robi, nie popełnia błędów".

Mateusz Morawiecki odpowiadał na pytania. Atakował opozycję

W dalszej części internetowego spotkania Morawiecki odpowiadał na pytania widzów. Pani Monika pytała, jak samotna matka ma przeżyć i posłać dziecko do żłobka, który kosztuje 2500 zł.

Polityk wskazywał, że konieczne jest porównanie obecnych czasów z poprzednimi. Premier wymieniał kolejne sukcesy swojego rządu: program 500 plus, wyprawkę szkolną, dopłatę do żłobka. - Płaca netto dzięki kwocie wolnej i obniżce podatków dochodowych znacznie wzrosła. To jest kilkaset złotych różnicy - przekonywał w odpowiedzi szef rządu.