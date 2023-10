Premier Mateusz Morawiecki rozmowę rozpoczął od podziękowań, które skierował do osób głosujących na Prawo i Sprawiedliwość .

Jak stwierdził, jest to rekordowy wynik, który pokazuje ogromne zaufanie dla ugrupowania rządzącego.

Wyniki exit poll. Mateusz Morawiecki: Historyczne zwycięstwo

- Chciałem serdecznie podziękować wszystkim naszym wyborcom, ponieważ jest ich około ośmiu milionów. Jest to bardzo podobna liczba do tych, którzy nam zaufali w poprzednich wyborach w 2019 roku. Bardzo dziękuję wszystkim Polakom, którzy na nas zagłosowali - podkreślił.

- Jest to historyczne zwycięstwo , bo trzeba podkreślić, że żadnej partii nie udało się w czasach III Rzeczpospolitej trzeci raz z rzędu zwyciężyć w wyborach parlamentarnych. Dziękuję wszystkim Polakom, którzy nam zaufali i na pewno tego zaufania nie zawiedziemy - dodał.

Według wyników badania exit poll Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,8 proc . poparcia uzyskałoby 200 miejsc w parlamencie . Oznacza to, że pomimo zwycięstwa ugrupowanie nie miałoby sejmowej większości.

Wybory 2023. Mateusz Morawiecki: Jesteśmy gotowi rozmawiać

Zdaniem premiera Morawieckiego należy przede wszystkim czekać na oficjalne wyniki, a jeśli te będą podobne do sondażowych, to wówczas podjęta zostanie próba utworzenia rządu .

- Oczywiście z każdym jesteśmy gotowi rozmawiać. Zobaczymy jak się ukształtuje ostateczna liczba mandatów, to po pierwsze, a będziemy to wiedzieli raczej rano, a może w środku dzisiejszej nocy. Natomiast najważniejsze jest to, że zgodnie z regułami demokracji, najprawdopodobniej prezydent powierzy misję utworzenia rządu zwycięskiej partii - podkreślił.