Premier Mateusz Morawiecki: Przesyłamy słowa przestrogi do Kijowa

- Polska zawsze będzie bronić swoich interesów. Mówiłem to wyraźnie. Albo dostaniemy przedłużenie embarga, albo sami je wprowadzimy - opisywał polityk PiS. Zaznaczał, że apelowano do Unii Europejskiej, ale bez reakcji, dlatego Polska podjęła w tej sprawie samodzielne kroki.

Mateusz Morawiecki o aferze wizowej i nielegalnej migracji

Mówiąc o imigracji, aferze wizowej i liście, jaki unijna komisarz ds. wewnętrznych Ylva Johansson wysłała do ministra Zbigniewa Raua z prośbą o wyjaśnienia w tej sprawie, Morawiecki zaznaczył, że "to my możemy pytać, dlaczego w Europie doprowadzili do takiego gigantycznego kryzysu migracyjnego".