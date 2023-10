Premier: Jeden pan pokazał mi paragon. Na nim 0 zł do zapłaty

Premier w Zambrowie zadeklarował, że rząd będzie kontynuował politykę polegającą na "poprawie życia seniorów".

- Tak długo, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie kierował rządem polskim, tak długo będziemy cały czas przekazywać jak najwięcej środków na poprawę życia seniorów - to jest wielkie zobowiązanie rządu Prawa i Sprawiedliwości, będziemy na pewno taką politykę kontynuować - mówił Mateusz Morawiecki.

Wybory 2023. Mateusz Morawiecki o "paragonie na 0 zł"

Premier życzył też zdrowia seniorom, jednocześnie przypominając, że rząd PiS wprowadził - jak mówił - "leki za darmo dla seniorów powyżej 75 r., a teraz obniżono tę granicę wieku do poziomu 65 plus". Podkreślił, że na tę listę lekową PiS wprowadziło około 4 tys. leków. Według szefa rządu to "kolejny pozytywny punkt programu PiS". Zapewnił, że rząd będzie realizować ułatwienia dla "rodzin, dla seniorów, dzieci, dla młodych ludzi, dla ludzi pracy" - o ile ponownie uzyskają zaufanie większości Polaków.

- Jak byłem kilka dni temu w Kamiennej Górze, podszedł do mnie jeden pan, który skończył 65. rok życia i mówi: "panie premierze, koniecznie muszę pokazać paragon z apteki". Byłem zainteresowany tym, co to za paragon, a tam kilka pozycji lekowych - jedna, druga, trzecia. A na końcu suma do zapłaty - 0 złotych - opowiadał Mateusz Morawiecki.

Podziękował też za pozytywne głosy, jakie otrzymuje w związku z wprowadzeniem 13. i 14. emerytury. Morawiecki stwierdził, że rząd PiS poprawia warunki i komfort życia seniorów - między innymi poprzez tworzenie klubów seniora, gdzie mogą się oni spotykać.



Wybory 2023. Program "Przyjazne osiedle"

Również w środę Mateusz Morawiecki odwiedził Przasnysz, gdzie mówił o programie "Przyjazne osiedle". Podkreślił przy tej okazji, że według danych rządu od 8 do 11 mln ludzi w Polsce mieszka w osiedlach z wielkiej płyty.

- I nasz program będzie składał się z następujących punktów: tam, gdzie instalacje wodne, gazowe, elektryczne, są już przestarzałe i grożą zwiększoną liczbą awarii, będzie specjalna pula, zakładka do realizacji remontów razem ze spółdzielcami czy w przypadku wspólnot mieszkaniowych, również będzie to możliwe. Bardzo często na takich osiedlach brakuje też miejsc do parkowania, więc będziemy również proponowali albo nowe miejsca parkingowe czy parkingi naziemne - powiedział premier.

Mówił też o tworzeniu miejsc zielonych w ramach programu oraz sposobach na obniżenie rachunków dla wszystkich mieszkańców poprzez fotowoltaikę i termomodernizację.

Premier podkreślał, że program "Czyste Powietrze" doprowadził do obniżenia rachunków za energię cieplną w wielu polskich domach. "I to samo chcemy zrobić dla osiedli z wielkiej płyty" - zapewnił. - Nie może być tak, że są osiedla gorsze i lepsze, że jest "Polska A", "Polska B", że ludzie w jakimkolwiek zakątku Polski czują się zapomniani - podkreślił premier. Zaznaczał, że celem PiS jest "wyrównywanie programu życia" w całym kraju i poprawa jakości życia Polaków.



