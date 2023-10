Mamy do czynienia z sytuacją rozchwiania bezpieczeństwa na całym świecie. Widzimy to po tym, co dzieje się w Izraelu. Nie ma właściwych, przyzwoitych słów, aby nazwać takie działania, taką politykę szefa opozycji Donalda Tuska - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu odniósł się do słów lidera PO, który we wtorek na konferencji prasowej poinformował, że otrzymał informację o dymisjach kolejnych 10 wysokich oficerów dowództwa generalnego.