Premier do Webera: Wystarczy, że przysłaliście nam Donalda Tuska

Wspomniał również o tym, jak Weber "wywołał wielki skandal w Niemczech" przez to, że użył wyrażenia "rodem z hitlerowskiego słownika w odniesieniu do kwestii imigrantów". - Zaproponował krajom Unii system przymusowego dzielenia się gazem ziemnym z Niemcami. Europosłowie oskarżali go wtedy, że to pomysł po prostu bolszewicki - kontynuował.