"Drugi zamach na Jana Pawła II". Premier wskazuje na PO

- Dzisiaj mamy do czynienia z drugim zamachem na Jana Pawła II, zamachem na jego dziedzictwo, na jego miłość do Polski. Dlatego wzywam wszystkich rodaków do obrony dobrego imienia naszego wielkiego rodaka - powiedział w Wadowicach premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przekonywał, że "filmowcy, reporterzy z bezpośredniego kręgu Platformy Obywatelskiej już dzisiaj mają przygotowane filmy szkalujące dobre imię Jana Pawła II".