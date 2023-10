Ujawnianie majątków polityków. Polacy chcą poznać pełne bogactwo małżeństwa Morawieckich

"Ustawa pisana wprost 'pod Morawieckich'"

" Ustawa była wprost pisana 'pod Morawieckich' - po ujawnionej przez media skali majątku premiera i jego żony. Ustawę przegłosował Sejm, ale jej wejście w życie zablokował prezydent Andrzej Duda , zarzucając zbyt dużą ingerencję w prawa osobiste dzieci osób publicznych, ale nie małżonków i partnerów. Ustawę zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego. Po dwóch latach, w listopadzie 2021 r., Trybunał wydał kontrowersyjny wyrok" - pisze dziennik.

Jak podkreśla "Rz", choć jest on związany zakresem zaskarżenia, skład Trybunału, który rozpatrywał wniosek prezydenta, rozszerzył go do całej ustawy, a nie tylko majątku dzieci, uznając, że w całości ustawa jest niekonstytucyjna. Zdanie odrębne złożyło trzech sędziów: Zbigniew Jędrzejewski, Piotr Pszczółkowski i Jakub Stelina.