We wtorek w Otwocku odbywało się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z wyborcami. Podczas przemówienia polityka PiS posłanka Kinga Gajewska zaczęła przez megafon mówić o aferze wizowej. Przebywający na miejscu funkcjonariusze zabrali ją do radiowozu .

Rzecznik PO o zatrzymaniu Kingi Gajewskiej: To było zlecenie polityczne

Fakt, że posłanka "informowała wszem i wobec o tym, na czym polega afera wizowa" miał według rzecznika rozjuszyć policjantów, którzy zaczęli się wobec niej zachowywać agresywnie. Gajewska miała również zostać "siłą wciągnięta do radiowozu", pomimo że, jak oświadczył rzecznik, poinformowała funkcjonariuszy o pełnionej funkcji i posiadanym immunitecie .

KO żąda wyjaśnień

- Będziemy żądać pełnych wyjaśnień, również w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych na ten temat. Ale nie mamy wątpliwości, że to nie były samodzielne decyzje dowódcy tej operacji, że policja w tej sprawie musiała uzyskać szczegółowe instrukcje polityczne i że to politycy stoją za tą decyzją - powiedział Grabiec podczas konferencji prasowej.

Od Mariusza Kamińskiego domagał się wyjaśnień, co ten zamierza zrobić z zaistniałą sytuacją. - Chyba, że on sam osobiście jest za to odpowiedzialny - ironizował.