Poseł przerwał konferencję Sikorskiego. Ostre starcie przed kamerami

W piątek w Łodzi odbyła się konferencja prasowa z udziałem byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego wraz z Aleksandrą Wiśniewską. W jej trakcie za sprawą Jacka Ozdoby doszło do incydentu. W momencie, gdy zauważył go Sikorski, stwierdził:

Przerwana konferencja Radosława Sikorskiego. "Nie zapraszałem pana"

- Co się z panem dzieje? Co pan ma takie dziwne oczy? Mamy dla pana prezent. To jest koszulka Gazpromu, idealnie pasująca koszulka dla pana - obwieścił na to Ozdoba.