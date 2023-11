Marcin Józefaciuk od początku budzi zainteresowanie. Głośne wywiady posła debiutanta

Choć Józefaciuk na ogólnopolskiej scenie politycznej dopiero debiutuje, to można powiedzieć, że szerzej był znany już wcześniej, bo wytatuowany nauczyciel i maratończyk nie stronił od medialnej aktywności i rozmaitych akcji - prowadził program telewizyjny "Nastolatki rządzą klasą", z okazji 600-lecia Łodzi przez sześć miesięcy biegał 60 km dziennie i próbował pobić rekord Guinnessa w biegu na bieżni.

Marcin Józefaciuk: Czerpię z rytuałów dawnych zielarek i wiedźm

Z kolei w wywiadzie dla Onetu uzupełnił, że mocno czerpie z rytuałów dawnych zielarek i wiedźm. Praktykuje indywidualnie, stawiając przede wszystkim na "kontakt z naturą i medytację". Pytany, co daje mu jego wiara, stwierdził, że pomaga mu uwierzyć, że ma "pewien wpływ na wydarzenia".

Poseł Józefaciuk o religii w szkołach. "Krzyż mi nie przeszkadza"

W środę Marcin Józefaciuk zagościł z kolei w studiu RMF FM. W rozmowie nie zabrakło neopogańskich, ezoterycznych i metafizycznych wątków, a poseł debiutant przekonywał, że pogański system wartości niewiele różni się od chrześcijańskiego. - Niektórzy modlą się do św. Krzysztofa, inni do bóstw. Czy modlę się do bóstw lasu? Korzystam, medytuję w lesie - opisywał nauczyciel z Łodzi.