59 zł i jeździsz, czym chcesz, gdzie chcesz

Ugrupowanie chce również upomnieć się o sytuację młodych Polaków, zwłaszcza studentów i studentek. Dlatego jeśli dojdzie do władzy, wprowadzi powszechny program stypendialny dla wszystkich osób do 26. roku życia, które kontynuują naukę . W ramach tego programu każdy uczący się młody Polak będzie mógł liczyć na kwotę 1000 zł miesięcznie.

- Kilkanaście ostatnich miesięcy spędziliśmy w trasie. Odbyliśmy setki spotkań w ramach trasy "Bezpieczna Rodzina" i wiemy, czego boją się i czego oczekują ludzie - zapowiada łódzką konwencję Włodzimierz Czarzasty, jeden ze współprzewodniczących Nowej Lewicy . I dodaje: - W każdym miejscu w Polsce ludziom doskwiera drożyna. Kieszenie wszystkich drenują ceny żywności, ale też raty kredytów. Wszyscy wiedzą, że odpowiadają za to Kaczyński, Morawiecki i Glapiński . A my wiemy, jak opanować inflację i powiemy o tym w Łodzi. Wiemy też, jak wyprowadzić Polskę z kryzysu mieszkaniowego .

Politycy Lewicy zaprezentują również w Łodzi wyborcom sześć filarów tematycznych, na których opiera się program Lewicy i jej pomysł na zmiany w Polsce. Są to: mieszkalnictwo, prawa pracownicze, usługi publiczne wysokiej jakości, prawa kobiet, świeckie państwo oraz walka z ubóstwem i wykluczeniem medycznym . W Łodzi Lewica zaprezentuje też szóstkę liderów i liderek, którzy poprowadzą formację do jesiennych wyborów.

Na tym jednak nie koniec, bo 2 września poznamy również hasło wyborcze Lewicy i piosenkę wyborczą . Obie kwestie należą dzisiaj do najpilniej strzeżonych tajemnic w partii. Nasi rozmówcy żartują, że muzyczny kawałek, który będzie towarzyszyć Lewicy do 15 października, będzie znacznie lepszej jakości niż piosenka "Są nas miliony", z którą Grzegorz Napieralski szedł do wyborów prezydenckich w 2010 roku .

Na konwencji w Łodzi ma się pojawić co najmniej 1,5 tys. osób - w większości będzie to partyjny aktyw. Do stolicy województwa łódzkiego zjadą nie tylko liderzy ugrupowania, ale też "jedynki" Lewicy do Sejmu, kandydaci do Senatu oraz wielu polityków i polityczek z całego kraju (zwłaszcza tych startujących w wyborach). - Ludzie chcą poczuć wiarę w zwycięstwo, chcą zobaczyć, że możemy być tą trzecią siłą w polskiej polityce - mówi nam jedna z liderek Lewicy.