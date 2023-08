Polska 2050 zmienia plany. Nowa "jedynka" we Wrocławiu

Początkowo we Wrocławiu "jedynką" Trzeciej Drogi miał być Aleksander Twardowski, sympatyzujący z Polską 2050. O przedsiębiorcy w ostatnich miesiącach było głośno, ponieważ chętnie angażował się w akcje pomocowe. To on zainicjował zbiórkę pieniędzy na dziecięcy telefon zaufania.