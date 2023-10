- Będziemy się spotykali do końca tygodnia codziennie i - jakby się udało - to chcielibyśmy prace nad ramową umową programową do końca tygodnia sfinalizować - przekazał sekretarz klubu Lewicy Dariusz Wieczorek po poniedziałkowym spotkaniu zespołu negocjacyjnego obecnej opozycji. Dodał, że "wiele obszarów jest już dogadanych". - Chodzi m.in. o pozyskanie środków na Krajowy Plan Odbudowy, podwyżki dla budżetówki i nauczycieli, przywrócenia praworządności czy sferę dotyczącą edukacji.