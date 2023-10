Sośnierzowie to ojciec Andrzej i syn Dobromir. Obaj dotychczas zasiadali w ławach sejmowych i w niedzielnych wyborach parlamentarnych starali się o reelekcję.

Wyniki wyborów 2023. Andrzej Sośnierz poza Sejmem

Do parlamentu po raz pierwszy dostał się w 2005 roku z ramienia Platformy Obywatelskiej. Krótko po wyborach został wyrzucony z ugrupowania za krytykę stanowiska partii w sprawie koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, więc w rezultacie już na początku 2006 roku trafił do klubu PiS. Wówczas został również szefem NFZ.

W 2007 roku uzyskał reelekcję i ponownie zasiadł w sejmowych ławach po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Trzy lata później wystąpił z PiS, przechodząc do klubu Polska Jest Najważniejsza. W 2011 roku stracił mandat i podjął współpracę z Polską Razem (PR) Jarosława Gowina. W ramach porozumienia PR z PiS dostał się do Sejmu ponownie w wyborach w 2015 roku.

Gdy przekształcona w Porozumienie partia Gowina weszła w spór z Prawem i Sprawiedliwością Andrzej Sośnierz nie opuścił swojej partii i założył z Agnieszką Ścigaj oraz Pawłem Szramką koło poselskie Polskie Sprawy (PS). Gdy jednak PS ostatecznie weszło we współpracę z PiS, były szef NFZ znalazł się na katowickiej liście partii rządzącej. Startował z szóstego miejsca i zdobył 3 881 głosów - wynik ten jednak nie dał mu reelekcji.

Wyniki wyborów 2023. Dobromir Sośnierz bez mandatu

W 2014 roku polityk startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z Kongresu Nowej Prawicy. Choć wówczas nie uzyskał miejsce w PE, to ostatecznie trafił do Strasburga po rezygnacji Korwina-Mikke z mandatu europosła w marcu 2018 roku. Sośnierz przejął jego miejsce, ponieważ miał drugi najlepszy wynik na liście.