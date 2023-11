Politycy reagują na wywiad premiera. Nie gryzą się w język

- Im więcej pęknięć i niespójności po stronie opozycji, tym więcej będzie posłów wśród tych kilkunastu partii, gotowych współpracować z nami. Nie dziś, to jutro - mówił.

Kamila Gasiuk-Pihowicz: Morawiecki żyje w urojonej rzeczywistości

- Trzeba powiedzieć wprost, Morawiecki stracił kontakt z rzeczywistością . Nie rozumie tego, że Polacy, bardzo licznie, zagłosowali za zmianą. Zagłosowali za tym, żeby odspawać go od stołka , żeby odspawać całą pisowską, pazerną ekipę od stołków. To było bardzo wyraźne żądanie zmiany ze strony obywateli - stwierdziła.

- Morawiecki nauczył się kłamać, ciągle kłamie. Kiedyś przekonywał ludzi do swoich kłamstw, a teraz sam żyje w urojonej rzeczywistości - dodała posłanka Koalicji Obywatelskiej .

- To jest żałosne umizgiwanie się do ludzi, których obrażał przez osiem lat. PiS nie umie z nikim współpracować, nie ma żadnej zdolności koalicyjnej. Odrzucali projekty Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL, robili to systematycznie uważając, że wiedzą wszystko, że są lepsi od wszystkich - przekonywała.