W czwartek w Warszawie po godzinie 7 na placu przed wejściem do stacji metra Centrum odbył się briefing prasowy, w którym brał udział m.in. przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska Borysa Budki, a także parlamentarzyści KO. Jak przekazał Borys Budka: "dzisiaj rusza zbiórka podpisów koalicyjnego komitetu wyborczego Koalicji Obywatelskiej".

Borys Budka: Będziemy w czterech miejscach w Warszawie

- Będziemy w czterech miejscach w Warszawie, oczywiście innych miastach, miasteczkach też, ale dzisiaj symbolicznie zaczynamy oprócz tego miejsca przed wejściem do metra, będziemy również na Świętokrzyskiej przy wejściu do metra, przy Rondzie Daszyńskiego i Metrze Politechnika. Zapraszamy serdecznie do złożenia swojego podpisu - mówił.

Dodał, że oprócz zbiórki podpisów pod kandydatami do Sejmu zbierane są także podpisy pod trojgiem kandydatów Koalicji Obywatelskiej w Warszawie do Senatu. - Jest tam pan prof. Adam Bodnar, Małgorzata Kidawa-Błońska i Marek Borowski - trójka kandydatów, do których poparcia zachęcamy warszawianki i warszawiaków. Chcemy możliwie szybko zarejestrować w każdym okręgu wyborczym listy wyborcze, chcemy pod każda listą zebrać możliwie szybko wymaganą liczbę podpisów - powiedział także Borys Budka.

Jak wyjaśnił, "przepisy jasno stanowią, że potrzebne jest podanie przez państwa numeru PESEL, to wiąże się zawsze z pytaniami - te podpisy są składane w Państwowej Komisji Wyborczej, są one chronione i państwa dane także są chronione".

"Jestem przekonany, że ta zbiórka będzie zbiórką bardzo szybką"

- Są z nami dzisiaj parlamentarzyści i parlamentarzystki KO, są kandydatki, kandydaci do Sejmu, Senatu, są wolontariusze, dlatego jestem przekonany, że ta zbiórka będzie zbiórką bardzo szybką - przekazał, dodając, że "przypominają się czasy, kiedy musieliśmy bardzo szybko zebrać podpisy pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego". - Już w tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy zdecydują się udzielić poparcia naszym kandydatkom i kandydatom, bo to bardzo ważny z państwa strony gest, żeby już na tym pierwszym etapie pokazać siłę koalicyjnego komitetu Koalicji Obywatelskiej, tę naszą determinację i to, że idziemy w tych wyborach po zwycięstwo. Dlatego zapraszam wszystkich do złożenia podpisów pod naszymi kandydatami do Sejmu i Senatu.

Wcześniej w środę Platforma Obywatelska zorganizowała Radę Krajową. Poza znanymi politykami Platformy, w tym jej przewodniczącym Donaldem Tuskiem, na wydarzeniu pojawiły się osoby dotychczas niezwiązane z tą partią.

Jak się okazało, do Sejmu wystartuje Bogusław Wołoszański, dziennikarz zajmujący się tematyką historyczną, autor nadawanego w TVP1 cyklu "Sensacje XX wieku" w latach 1983-2005 i w 2015 roku. Znajdzie miejsce na liście w Piotrkowie Trybunalskim. Kandydatką KO będzie również Hanna Gill-Piątek, obecnie posłanka niezależna, która do izby niższej dostała się z list Lewicy, a następnie zmieniła barwy na Polskę 2050.



Z ugrupowaniem Tuska związali się również szef AgroUnii Michał Kołodziejczak - będzie numerem jeden w Koninie - oraz jego środowisko polityczne, były RPO Adam Bodnar, który ma startować do Senatu, niezależna posłanka Karolina Pawliczak, dawniej w Lewicy oraz Apoloniusz Tajner, były trener narciarski i szef Polskiego Związku Narciarskiego.

***

