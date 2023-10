Jak dodał Grabiec na konferencji prasowej, rzecznik stołecznego komendanta policji zdementował informacje kolportowane przez media publiczne . - Policja podała, że "nie liczyła uczestników". Te informacje, które pojawiły się w PAP i TVP są danymi fake'owymi. Bardzo proszę, żeby się do nich nie odwoływać - tłumaczył Grabiec na konferencji prasowej.

Policja opublikowała wyliczenia

W poniedziałek po południu w mediach społecznościowych funkcjonariusze warszawskiej policji poinformowali, że " zawsze szacujemy liczbę uczestników poszczególnych przedsięwzięć na potrzeby zapewnienia stosownych sił niezbędnych do zabezpieczenia". Podkreślili, że wyliczeń nie opublikują.

Chwilę później pojawił się jednak kolejny wpis, w którym zamieścili konkretne liczby. "Informacje podane w mediach pokrywają się z szacowaną frekwencją z godz. 12.00, tj. ok. 60 tys. na Rondzie Dmowskiego i ok. 40 tys. na trasie przemarszu. Zabezpieczyliśmy również przejazd ok. 470 autokarów" - czytamy.