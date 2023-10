Meksyk, Chile, Peru, Brazylia, Argentyna - to tylko niektóre państwa, w których Polacy zakończyli już oddawanie głosów w wyborach parlamentarnych i referendum. W państwach Ameryki Łacińskiej, USA i Kanadzie głosowanie odbyło się już w sobotę. W USA do rejestru wyborców zapisała się rekordowa liczba ponad 48 tys. osób. W komisach w New Jersey i Nowym Jorku, a także w Waszyngtonie przed lokalami wyborczymi stały okresowo długie kolejki.