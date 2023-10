"Jeśli chcesz spać spokojnie we własnych łóżku, rób, co ci każą" - m.in. takie pogróżki dotarły do posła PO Piotra Borysa. Odebrał też tajemniczy telefon. - W słuchawce usłyszałem groźby. Poprosiłem tę osobę, żeby powtórzyła i wtedy udało mi się to nagrać - opisał w rozmowie z Interią. Autor wiadomości zażądał od polityka opozycji, by zrezygnował ze startu w wyborach do Sejmu. Przesłał również zdjęcia, w tym ładunku wybuchowego.