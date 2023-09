Plakat wyborczy Magdaleny Filiks zniszczony. "Ścięta głowa"

Sprawa "ściętej głowy" zbulwersowała posłankę KO. "Wiem, że jesteście zdolni do najgorszego hejtu, nienawiści i najgorszych podłości, bo już mi to zrobiliście" - napisała Filiks na Twitterze.

Płot, na którym wisiał baner, należy do 90-letniej babci polityczki. Parlamentarzystka przekonuje, że ten, kto zniszczył jej plakat "doskonale wiedział", do kogo należy ogrodzenie. "To mała wieś" - podkreśliła we wpisie.