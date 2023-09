Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot. Tym razem wziął w nim udział szef MSWiA Mariusz Kamiński. Polityk przypomina wypowiedź posła KO, byłego rzecznika rządu PO-PSL Cezarego Tomczyka w radiu RMF FM, gdzie pytany był o to, ile Polska jest w stanie przyjąć uchodźców.

Nowy spot PiS. Szef MSWiA: Tylko my możemy powstrzymać Tuska

- Jako kraj jesteśmy przygotowani właściwie na każdą liczbę. I weźmiemy też na klatę wszystkie decyzje, które podejmiemy - mówił Tomczyk.

Następnie Kamiński zwraca uwagę, że "w poniedziałek minie osiem lat, od kiedy rzecznik rządu PO-PSL złożył tę deklarację". - Potem na szczęście były wybory, które wygraliśmy. I okazało się, że nic nie trzeba brać na klatę, że przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów do Polski nie będzie - dodaje na nagraniu szef MSWiA.

- Oni już szykowali specjalne ośrodki, by ich tu umieścić. Dziś znowu są wybory. Donald Tusk udaje, że nie ma tematu - zaznacza, po czym w spocie pojawia się archiwalna wypowiedź lidera PO, który mówi, najprawdopodobniej do dziennikarzy, że "właściwie nie powinien odpowiadać na ich pytania".

Kamiński dodaje, że chociaż Donald Tusk nie odpowiada, "mówią za to jego partyjni koledzy". - W sprawie budowy zapory na granicy z Białorusią poszli jeszcze dalej. Tak atakował nas wtedy Tusk - mówi. Na nagraniu ponownie słychać wypowiedź polityka PO z przeszłości, który stwierdził, że "jedyny pomysł, jaki mają (PiS - red.) w tej chwili na tę sytuację na granicy to jest, że Polska obroni się, tak jakby ci ludzie nam wojnę wypowiedzieli".

- Oni byli przeciw wszystkiemu, co robiliśmy, by powstrzymać tę inwazję. To jest stawką w tych wyborach. Tylko Prawo i Sprawiedliwość może powstrzymać Tuska - zakończył Mariusz Kamiński.

Temat migrantów powraca. Afera wizowa i pytanie referendalne

W piątek Platforma Obywatelska opublikowała swój spot, w którym odnoszą się do afery wizowej. "'Wszyscy w MSZ wiedzieli'. Mafia szmuglerów PiS" - podpisano nagranie. "Anonimowy informator" zaznacza, że wizy do Polski były sprzedawane migrantom z Bliskiego Wschodu, Afryki, a do konsulatów wysyłano listy z nazwiskami cudzoziemców.

Również w piątek w Skarżysku-Kamiennej odbył się wiec Donalda Tuska, podczas którego polityk mówił, zwracając się do partii rządzącej: Nie możecie każdego dnia opowiadać jak to walczycie o bezpieczeństwo polskich granic i równocześnie wpuszczać najwięcej ludzi z Azji i Afryki w całej Europie do Polski i przy tym zarabiać na wizach.

W maju komisarz Unii Europejskiej ds. wewnętrznych Ylva Johansson przedstawiła ambasadorom państw członkowskich propozycję reformy systemu azylowo-migracyjnego. Tym samym odżyła dyskusja z 2015 roku.

Wówczas część krajów nie chciała wyrazić zgody na obowiązkową relokację migrantów. Skutkiem było uruchomienie przez Komisję Europejską procedur naruszenia prawa unijnego m.in. wobec Polski. Ostatecznie Unia Europejska nie zatwierdziła przymusowej relokacji migrantów i zaprzecza, jakoby był to nakaz.

Temat migrantów ma zostać poruszony również w referendum, które odbędzie się w dniu wyborów parlamentarnych. Trzecie pytanie brzmi: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?"

