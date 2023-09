" Tusk wrócił. Jeśli znów dojdzie do władzy zburzy mur na granicy z Białorusią , zacznie zwijać polską armię i ponownie wystawi nas Rosji . Zrobił to raz, zrobiłby to znowu. Tusk nie zasługuje na kolejną szansę" - pointuje lektor.

Wybory parlamentarne. Donald Tusk pisze o "rudziejącej Polsce"

To już kolejne nagrania Prawa i Sprawiedliwości w obecnej kampanii wyborczej, w której ostrzega przed powrotem do władzy Donalda Tuska . Na ulicach miast pojawiły się bilbordy z "brakiem kolejnej szansy" dla byłego premiera.