"Inicjatywa Polska, Platforma Obywatelska, Partia Zielonych, Polska 2050, Unia Europejskich Demokratów, PSL, Partia Razem, Nowa Lewica. Wiecie co to za lista? To przepis na chaos. Na koalicję chaosu. Ośmiu prezesów, osiem różnych programów, osiem partii. To przepis na to, żeby Polska stanęła na lata w miejscu, pogrążyła się w letargu" - mówi szef rządu w nagraniu opublikowanym na 8 dni przed wyborami parlamentarnymi.