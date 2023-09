Wybory 2023. PiS traci kandydata do Senatu. Kazimierz Janiak zrezygnował

"PiS bez kandydata do Senatu na Pomorzu! Kazimierz Janiak zrezygnował z kandydowania w okręgu nr 66 obejmujący powiaty gdański, starogardzki i tczewski. Kandydatem paktu senackiego jest w tym okręgu Ryszard Świlski" - napisała posłanka PO.

Kim jest Kazimierz Janiak?

W 2001 r. bez powodzenia ubiegał się o reelekcję, później wycofał się z działalności politycznej i powrócił do pracy naukowej. W 2015 r. był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości do Senatu IX kadencji, nie uzyskując mandatu. W lutym 2016 r. wstąpił do PiS.