- To, co się wczoraj wydarzyło, to pokazanie tego, że takie wakaty można bardzo szybko uzupełnić, bo tego samego dnia pan prezydent powołał gen. Kukułę i gen. Klisza na te stanowiska, w związku z tym ta sprawa jest zamknięta - skomentował Piotr Müller w programie "Sygnały dnia" Jedynki Polskiego Radia, odpowiadając na pytanie o wtorkowe rezygnacje dwóch generałów najwyższych rangą w polskiej armii. Dodał, że "armia to ok. 180 tys. żołnierzy, a nie dwóch".

Odniósł się także do informacji przekazanych przez Donalda Tuska o ewentualnych kolejnych rezygnacjach, które miały zostać złożone w armii. - Lider opozycji podjudza tę sytuację, sugerując, że jest jakiś problem w wojsku - stwierdził.



Rzecznik rządu o pakcie migracyjnym

- Helsińska Fundacja Praw Człowieka i FOR pozwali nas PiS i premiera Mateusza Morawieckiego, żeby zakazać nam używania słowa "przymusowa relokacja" i, że "pakiet migracyjny zakłada przymusową relokację". No to jest absurd. To próba kneblowania ust - powiedział rzecznik rządu, komentując działania Unii Europejskiej.

Zapytany o to, jaka jest szansa, że weto premiera Morawieckiego utrzyma się w sprawie paktu migracyjnego, powiedział, że "to niezwykle trudna sytuacja", gdyż instytucje unijne chcą, aby głosowanie w tej sprawie odbyło się większością kwalifikowaną, co zdaniem polskiego rządu jest "niezgodne z traktatami unijnymi". Zapowiedział również, że Polska będzie skarżyć te działania do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Rzecznik rządu mówił również o potencjalnych skutkach wojny w Izraelu. Stwierdził, że bezpośrednio nie wpływa ona na Polskę, jednak to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie może doprowadzić do "wielomilionowej fali osób chcących uciec do Europy", a niekoniecznie schronić się przed samą wojną. Dodał, że w krajach toczących spór militarny mogą być poważne problemy gospodarcze i ekonomiczne, a to może mieć bezpośrednie przełożenie na migrację.



Dodał, że zainteresowanie Stanów Zjednoczonych może skupić się teraz na Bliskim Wschodzie, co oznacza mniejszą aktywność w naszym regionie. Pytany o związek Rosji z wojną w Izraelu, przyznał, że Federacja może mieć w tym interes.

- Wprost dowodów nie sposób wskazać, ale w geopolityce patrzy się na to, co się zadziało, kto ma w tym interes. A bez wątpienia ten konflikt jest w interesie Rosji, ponieważ opinia publiczna zacznie skupiać się na Bliskim Wschodzie, a nie Ukrainie. Dlatego atak Hamasu jest korzystny dla Rosji - powiedział Müller.

Wybory 2023. PiS ma szansę na samodzielne rządy

Rzecznik rządu mówił także o zbliżających się wyborach i wewnętrznych sondażach Prawa i Sprawiedliwości. - Mogę powiedzieć tylko ogólnikowo, bo nie chce zdradzać szczegółów, ale mamy tendencję wzrostową i możliwość osiągnięcia samodzielnych rządów - stwierdził i dodał, że decydują o tym "1 czy 2 punkty procentowe".

Pytany o debatę w telewizji publicznej, powiedział, że "Tusk otrzymał nokaut od Morawieckiego". Z kolei odnosząc się do ewentualnych koalicji, przyznał, że na razie w partii nie mówi się o tym, ponieważ według sondaży PiS-u, ma on szansę na samodzielne rządy. Jednak w przypadku konieczności ich zawarcia, będą "układane od poniedziałku".

Wskazując na potencjalnych współpracowników, rzecznik rządu podkreślił, że na pewno będzie to partia, która ma podobny program.

- Nie wiem, jaki rzeczywiście ma program Konfederacja i PSL, bo deklaracje ustne mnie średnio przekonują. W szczególności ze strony Konfederacji, która od czasu do czasu a właściwie bardzo często powtarza, że te obietnice to żart. Sławomir Mentzen mówi, że likwidują to czy tamto, a później "ach, to taki żarcik", więc nie wiem, co jest żartem, a co nie - skomentował Müller.

