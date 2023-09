Piotr Gliński: Start w stolicy to dla mnie honor

" Jarosław Kaczyński powiedział już kilka miesięcy temu, że stawia swoją osobę do dyspozycji naszego środowiska, w tym sensie, że zrobi wszystko, by wzmocnić nasze szanse wyborcze. Dlatego zdecydowano, że będzie walczył o głosy w okręgu kieleckim, gdzie PiS może zdobyć dodatkowy mandat . Warszawę zaproponowano mnie, rodowitemu mieszkańcowi stolicy. Uważam, że to dla mnie honor . Zastępuję przecież lidera w prestiżowym miejscu. A Łódź pokochałem, wiele dla niej zrobiłem i jestem z tego dumny" - mówi.

P. Gliński: J. Kaczyński przeciwieństwem D. Tuska

"Platforma ma potężnych sponsorów, opiekunów, aspiruje do władzy, ale nie jest w stanie realizować żadnych projektów, które Polskę pchają do przodu, podnoszą na wyższy poziom, pozwalają spełnić ambicje i aspiracje. A Jarosław Kaczyński i PiS to potrafią. To, co zdarzyło się w ciągu ostatnich ośmiu lat to przecież nieprawdopodobny sukces, za którym stoi wizja Jarosława Kaczyńskiego, poparta umiejętnością korzystania z narzędzi naszego państwa. A to wszystko w czasie licznych plag: pandemii, wojny, nienawiści i brutalności ze strony totalnej opozycji. I dlatego debata Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem nie miałaby sensu. Ale ja chętnie stanę do boju. No, już poświęcę się dla tej demokracji" - powiedział szef MKiDN, zapraszając na debatę.