Program rozwoju Warszawy

- Jest pięć głównych punktów: budowa trzeciej linii metra, budowa kolejnych odcinków obwodnicy Warszawy, budowa Trasy Świętokrzyskiej od Targowej do Alei Tysiąclecia, odbudowa stadionu dawnego klubu RKS Skra oraz rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - wylicza w rozmowie z Interią prof. Piotr Gliński , minister kultury i dziedzictwa narodowego. Mówi, że to ważne, długofalowe inwestycje, które nawiązują do dziedzictwa śp. Lecha Kaczyńskiego.

Debata z Donaldem Tuskiem?

Przypomnijmy, Donald Tusk w specjalnym nagraniu zwrócił się do Jarosława Kaczyńskiego z propozycją debaty wyborczej. Było to jednak przed oficjalnym ogłoszeniem informacji, że prezes PiS nie będzie kandydował z Warszawy . Dziś lider PO ponownie wezwał J. Kaczyńskiego do debaty w opublikowanym nagraniu.

Kandydat z Warszawy

- Jest wiara w zwycięstwo, są kolejne pomysły programowe, dużo się dzieje i widać u nas wolę walki. Nie oglądamy się na to, co robi i mówi opozycja, tylko idziemy do przodu i robimy swoje. Przecież nie da się porównać tego, co robi PiS, ile propozycji, konkretów, programów społecznych prezentuje, do tego co robi Donald Tusk, który jedyne co robi w tej kampanii, to hejtuje i obraża wszystkich dookoła - konkluduje minister Gliński.