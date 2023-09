P. Kukiz złożył zawiadomienie. Efekt batalii z W. Zembaczyńskim

Na dalsze kroki nie trzeba było długo czekać. We wtorek w swoich mediach społecznościowych opublikował zdjęcia dwóch przygotowanych dokumentów - jeden z nich to zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Lider Kukiz'15 wskazuje również, że Zembaczyński miałby mieć swój cel w zamieszczaniu takich treści, w takim czasie . "W mojej ocenie istotnym faktem, który powinien być również uwzględniony w niniejszej sprawie jest to, że działania Witolda Zembaczyńskiego mają na celu nie tylko przedstawienie mnie w negatywnym kontekście, poprzez liczne, kłamliwe i bezpodstawne insynuacje, lecz również zdyskredytowanie mnie jako kandydata w wyborach do Sejmu RP, albowiem atak Witolda Zembaczyńskiego na mnie rozpoczął się bezpośrednio po ogłoszeniu informacji, że będę się ubiegał o mandat poselski " - wyjaśnił Kukiz.

Drugi dokument, którego treść udostępnił polityk otwierający listę PiS w Opolu, to wniosek do tamtejszej straży miejskiej, o zabezpieczenie monitoringu miejskiego z 2 i 3 września, kiedy to auto Zembaczyńskiego zostało uszkodzone, o co pomówił Kukiza. W ten sposób lider Kukiz'15 chce, aby ustalono sprawdzę zbicia szyby w samochodzie posła KO.