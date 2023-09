P. Kukiz kontra W. Zembaczyński. Polityk zapowiada pozew

Poseł KO uderza w fundację "Potrafisz Polsko". Paweł Kukiz zabrał głos

Kukiz tłumaczył, że według przepisów fundacja nie musi mieć siedziby. - A to, co pokazywał pan Zembaczyński to magazyn, na wszystkie rzeczy niezwiązane z Instytutem Demokracji Bezpośredniej, z dotacją celową. Jest to miejsce na przechowywanie karimat, mundurów, środków higienicznych, żywności, które wozimy na Ukrainę nie pobierając za nie opłat - powiedział.