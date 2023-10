- Udało się wprowadzić tylu posłów z Kukiz'15, że można by stworzyć koło - przyznał lider formacji Paweł Kukiz , który w niedzielnych wyborach startował z list PiS w ramach umowy z Jarosławem Kaczyńskim. Muzyk uzyskał 43 292 głosów z pierwszego miejsca w Opolu i odnowił mandat na kolejną kadencję .

Oprócz lidera, do Sejmu dostali się również sekretarz partii Kukiz'15 Marek Jakubiak i poseł Jarosław Sachajko , a także obecna minister w KPRM Agnieszka Ścigaj i działaczka społeczna Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

Wybory 2023. Paweł Kukiz nie wyklucza, że powstanie koło Kukiz'15

- Udało się wprowadzić tylu posłów, że można by stworzyć koło - przyznał Kukiz. Dopytywany, czy takie koło powstanie, czy też przystąpi do klubu PiS, uchylił się od odpowiedzi. Jak podkreślił, "najważniejsze jest to, że ciągle żywe będą nasze idee, w tym referenda".