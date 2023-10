Paweł Kukiz o Ukrainie: To państwo skorumpowane do cna

- Uważam, że Polacy popełniają błąd, traktując Ukrainę jako naród, który miał pełną demokrację - powiedział Paweł Kukiz w Polsat News. - To jest państwo skorumpowane do cna, w którym demokracja to nieznane słowo - dodał. Polityk przekazał, że między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem jest różnica. - Wódz PiS myśli 50 lat do przodu, a Polska dla niego ma podmiotowość. Szef PO to kosmpolita, który myśli tylko doczesnością - zaznaczył.