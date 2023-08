Pakt senacki. Opozycja ogłosiła zawarcie porozumienia

Konferencja liderów. Powstał pakt senacki

- Po merytorycznej pracy ustaliliśmy wspólnych kandydatów i kandydatki - powiedział były premier. Wyraził nadzieję, że jest to preludium zwycięstwa wyborczego i przyszłej współpracy w ramach wspólnego rządu.

- Pójdziemy z różnych komitetów, ale nie będziemy wchodzić sobie w drogę w wyborach do Senatu (...). Nie zawiedliśmy. Chciałbym podziękować wszystkim senatorom, którzy utrzymali obecną większość - przekazał szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szymon Hołownia przekazał, że Polska 2050 przedstawi ośmioro swoich kandydatów . - To były trudne, ale dobre rozmowy. Będziemy współpracować - zapewnił.

Znamy nazwiska kandydatów do Senatu

KO wystawi 47 kandydatów, PSL zgłosiło 20 kandydatów, Nowa Lewica - 15, Polska 2050 - ośmioro, 10 kandydatów to politycy niezależni. Zapewniono, że w ramach paktu "mogą pojawić się korekty".

Wcześniej Interia poznała nazwiska kandydatów PSL-u , którzy wystartują w ramach paktu senackiego. Są to (numer przed nazwiskiem to okręg wyborczy):

Pakt senacki. Opozycja wspólnie w wyborach do wyższej izby parlamentu

Pakt senacki zakłada, że ugrupowania, które go zawarły nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów.