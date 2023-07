Podkreślił jednocześnie, że Polska oczywiście przyjmuje legalnych migrantów, ale po dokładnym sprawdzeniu.

Scheuring-Wielgus zszokowana słowami Tuska

Nagranie z udziałem Tuska komentowali również politycy w "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Reprezentująca Lewicę Joanna Scheuring-Wielgus przyznała, iż jest zszokowana tym wystąpieniem.

- Wystarczyłoby, aby zamiast Donalda Tuska wstawić tam polityka Konfederacji i to byłby jej przekaz. Może nie ta końcówka, gdzie jest o szczuciu i strachu, ale ta pierwsza część jest rasistowska. Co to znaczy, że przyjeżdżają do nas ludzie z "takich" krajów? Czyli jakich, gorszych? My jesteśmy lepsi? - pytała.

