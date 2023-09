Krzysztof Maj , członek zarządu województwa dolnośląskiego i "jedynka" Bezpartyjnych w wyborach do Sejmu we Wrocławiu przekonywał, że " uzasadnienie sądu jest kuriozalne ". - Pani sędzia uznała, że wypowiedź Donalda Tuska miała charakter wiecowy i nie można jej traktować jako informacji. Tymczasem Donald Tusk sam zaapelował, by "nieść tę informację dalej". To naprawdę kuriozalne - mówił Interii.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację Bezpartyjnych Samorządowców

Donald Tusk o "przystawce PiS" i "pomocnikach Kaczyńskiego"

- My dobrze wiemy, kto założył ten komitet, kto go finansuje. Ale nie wszędzie w Polsce ludzie to wiedzą. Wiecie, Bezpartyjni Samorządowcy to fajnie brzmi. To oni tam będą może Rafała Trzaskowskiego szukali na liście, tak? To jest przystawka PiS. Mówię o tym w sposób absolutnie odpowiedzialny. To jest komitet, który ma pomóc PiS dalej rządzić - mówił Tusk na spotkaniu wyborczym w Pile.