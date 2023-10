Jednak zanim do tego doszło, z dziennikarzami rozmawiał Rafał Trzaskowski , komentując bieżące wydarzenia, zakończoną przed kilkoma dniami kampanię wyborczą i rekordową w dziejach III RP frekwencję. Nie zabrakło komentarza również na temat prawa aborcyjnego , o którym od kilku dni politycy jeszcze opozycyjnych formacji żywo dyskutują.

Wybory 2023. Trzaskowski o prawie aborcyjnym. "Szliśmy z tym na sztandarach"

- To, że Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia mówili, że będą decydować poszczególni posłowie, też wiemy. Dlatego za każdym razem mówiłem, żeby głosować na Koalicję Obywatelską - odparł. Rafał Trzaskowski wyraził również nadzieję, że "będzie większość, by uchwalić nowe prawo dotyczące kwestii aborcji".

- Szliśmy z tym na naszych sztandarach , w związku z tym dla Koalicji Obywatelskiej jest to w stu procentach jasne. Myślę, że dla Lewicy też - ocenił włodarz Warszawy.

Kwestia aborcji kością niezgody przyszłej koalicji. Trzaskowski komentuje

Dopytywany o toczące się rozmowy koalicyjne stwierdził, że personalia nie są najważniejsze. Następnie jeden z dziennikarzy wspomniał o środkach z KPO. - Tak, oczywiście, że środki z KPO to będzie dla nas priorytet - podkreślił. Wskazał, że jak już powstanie rząd, będzie to jedna z pierwszych spraw, którymi politycy się zajmą. - Mam nadzieję, że będzie można to zrobić naprawdę szybko, bo wszyscy tych pieniędzy potrzebujemy - podsumował.