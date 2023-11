Umowa koalicyjna. TVP pod lupą opozycji

Umowa koalicyjna liczy 13 stron i składa się z trzech części. Pierwsza określa ustalenia programowe i merytoryczne przyszłej koalicji. Druga, co ciekawe, w całości została poświęcona rozliczeniom rządów Zjednoczonej Prawicy . Trzecia dotyczy natomiast zasad działania koalicji.

"Naprawimy i odpolitycznimy media publiczne. Stały się one w dużej mierze odpowiedzialne za rozłam w społeczeństwie, szerzenie kłamstw oraz celowo urządzane nagonki i kampanie nienawiści , prowadzące do rozbicia wspólnoty narodowej" - napisano w porozumieniu.

Umowa koalicyjna. Co dalej z TVP? Opozycja ma plan

To niejedyny zapis dotyczący nadawcy publicznego w zaprezentowanej umowie koalicyjnej. Partie opozycyjne zobowiązały się do "podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, by niezwłocznie przerwać ten proceder i wyciągnąć konsekwencje wobec siejących nienawiść za pieniądze publiczne" - podkreślono.