Omyłkowo wzięta karta do głosowania? Wiadomo, co musi zrobić komisja

Prawem wyborcy jest wybór, w którym głosowaniu uczestniczy. Jeśli wyborca omyłkowo weźmie kartę do głosowania, w którym uczestniczyć nie chce, to komisja ma obowiązek przyjąć tę kartę z powrotem od wyborcy - powiedziała w niedzielę szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Szefowa KBW powiedziała również co zrobić w wypadku problemów z aplikacją mObwytatel i odniosła się do doniesień o wypełnianiu dokumentacji wyborczej ołówkiem przez pracowników komisji.