- Jeśli pewne siły dojdą do władzy, to zniszczą Polskę. To będzie zniewolenie na własne życzenie - stwierdził o. Tadeusz Rydzyk. Dyrektor katolickiej rozgłośni zaapelował do swoich słuchaczy, by poszli na wybory i "dobrze wybrali". - Katolik ma wybierać po katolicku - wskazał i podkreślił, że "wyborcy mają prawo i obowiązek wybierać tych, którzy zachowują się godnie", nie kolaborują z wrogami Polski i dbają o bezpieczeństwo kraju.